Fehlgriff mit vorherigem Iger-Ersatz

Iger führte Disney zunächst von 2005 bis 2020 - und gilt mit dem Kauf von Pixar, «Star Wars», Marvel und des Studiogeschäfts des Hollywood-Rivalen 20th Century Fox als Architekt des heutigen Disney-Konzerns. In dieser Zeit wurde auch der Grundstein für das Streaming-Geschäft mit Disney+ gelegt. 2020 übergab Iger dann die Führung ebenfalls an den damaligen Freizeitpark-Chef ab, Bob Chapek. Doch der neue Bob an der Spitze agierte glücklos - und wurde rund zwei Jahre später wieder mit Iger ersetzt. «Wir werden nicht so ein Drama wie vergangenes Mal haben, das kann ich ihnen versichern», zeigte sich der frühere Morgan-Stanley-Chef Gorman nach der Nachfolgesuche überzeugt./so/DP/he