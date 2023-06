Der bisherige Vamed-Chef Ernst Wastler scheidet zum 18. Juli mit Erreichen des Rentenalters aus dem österreichischen Unternehmen aus und verlässt ebenfalls den Fresenius-Vorstand, wie der Konzern in Bad Homburg mitteilte. Als Nachfolgeregelung ziehen Klaus Schuster und Frank-Michael Frede in den Vamed-Vorstand. Der studierte Humanmediziner Schuster wird in seiner künftigen Funktion als Konzernsprecher bei Vamed jedoch nicht mehr im Fresenius-Vorstand vertreten sein.