Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan schrieb, Optimisten wie Skeptiker dürften in den Resultaten Argumente finden: «Bullen werden wahrscheinlich auf das Potenzial für eine Prognoseerhöhung später im Jahr setzen. Bären werden auf die anhaltend 'chaotische' Berichtslage mit einem hohen Mass an Anpassungen und einem anhaltenden Mangel an Volumenwachstum hinweisen.» Die andauernde Schwäche des Patientenaufkommens in Verbindung mit der hohen Kosteninflation werde zu einer anhaltenden Verringerung der Margen im Geschäftsjahr 2024 führen.