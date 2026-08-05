Beim Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius zahlt sich der Umbau weiter aus. Nach einem erfolgreichen Quartal blickt Konzernchef Michael Sen zuversichtlicher auf 2026 und hebt die Gewinnprognose an. Im zweiten Quartal profitierte der Dax -Konzern erneut vom florierenden Geschäft mit biotechnologisch hergestellten Nachahmerarzneien. In den Kliniken wurden zudem mehr Patienten behandelt, auch stiegen die Preise. Den Folgen der Gesundheitsreform begegnet das Management gelassen. Die Aktie stieg kurz nach dem Handelsstart am Mittwoch um 7,4 Prozent auf 47,64 Euro und war damit Dax-Spitzenreiter.