Unterdessen behandelt der Konzern seine bisherige Tochter FMC inzwischen nur noch als Finanzbeteiligung. Der Blutwäschespezialist kämpfte in der Pandemie mit steigenden Kosten, einem Pflegekräftemangel, und viele Dialyse-Patienten starben an Corona. Nach mehreren Gewinnwarnungen trieb Konzernlenker Michael Sen die bilanzielle Entflechtung von FMC voran. Ende November wurde FMC in eine Kommandit- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Damit muss Fresenius FMC nicht mehr wie früher voll in seine Geschäftszahlen aufnehmen, sondern berücksichtigt den Dialysekonzern nur noch entsprechend dem Anteil von rund einem Drittel.