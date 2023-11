Fresenius hat erneut ein starkes Quartal mit Zuwächsen bei Umsatz und Betriebsergebnis hinter sich. Nicht nur der eingeläutete Umbau des Dax-Konzerns wirkt. Auch verdienten Deutschlands grösste Klinikgesellschaft Helios und die auf Nachahmermedikamente spezialisierte Tochter Kabi mehr als vor einem Jahr, wie Fresenius am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Das Management hob daher seinen Ergebnisausblick für das Jahr an.

02.11.2023 07:41