Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius ist mit weiteren Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn in das neue Jahr gestartet. Konzernchef Michael Sen bestätigte deshalb die Ziele für 2026. Der Erlös sei in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 5,74 Milliarden Euro gestiegen, organisch habe das Plus bei fünf Prozent gelegen, teilte das im Dax-Unternehmen am Mittwoch mit.