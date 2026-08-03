Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat dank Einsparungen und gestiegener Vergütungen im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Auch eine Sondererstattung in den USA trug zur Entwicklung bei. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte sei zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 569 Millionen Euro gestiegen, teilte der Dax-Konzern am Montagabend mit. Die Markterwartungen hätten nur bei 515 Millionen Euro gelegen. Diese hätten das Wachstum im Segment Care Delivery unterschätzt.