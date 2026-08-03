Der Umsatz legte währungsbereinigt um vier Prozent auf 4,861 Milliarden Euro zu. Hier habe die Markterwartung bei 4,792 Milliarden Euro gelegen. Den Ausblick für 2026 bestätigte FMC. Demnach soll sich der Umsatz ungefähr auf Vorjahreshöhe bewegen. Beim operativen Ergebnis rechnet das Unternehmen weiter mit einer Veränderungsrate, die im Vergleich zum Vorjahr zwischen einem positiven und negativen mittleren, einstelligen Prozentbereich liegt.