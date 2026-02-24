Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC ) hat im vergangenen Jahr auch dank seines Sparprogramms einen satten Gewinnsprung erzielt. Doch 2026 steht das Unternehmen vor einem Übergangsjahr, Konzernchefin Helen Giza schliesst einen Ergebnisrückgang nicht aus. Grund ist die Einführung eines modernen Dialysegeräts in den USA, in dem die Managerin aber eine Investition in die Zukunft des Unternehmens sieht. Zugleich kündigte die FMC-Lenkerin zur Bilanzvorlage am Dienstag nochmals forcierte Sparziele an. Bis Ende 2027 will sie die jährlichen Kosten um 1,2 Milliarden Euro senken, und damit um 150 Millionen Euro mehr als zuletzt geplant. Der Aktienkurs brach ein.