Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC ) hat im vergangenen Jahr auch dank seines Sparprogramms einen satten Gewinnsprung erzielt. Doch 2026 steht das Unternehmen wegen zunehmenden Gegenwinds vor einem Übergangsjahr, Konzernchefin Helen Giza schliesst deshalb einen Ergebnisrückgang nicht aus. Grund ist unter anderem die Einführung eines modernen Dialysegeräts in den USA, in dem die Managerin aber eine Investition in die Zukunft des Unternehmens sieht. Ihre Sparbemühungen will die FMC-Lenkerin nun noch einmal forcieren. Der Aktienkurs ein.