Das schwache Wachstum der US-Behandlungszahlen wird von Analysten oft bemängelt. Giza hatte sich noch zur Erstquartalsbilanz im Mai zum Ziel gesetzt, in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr zumindest ein kleines Plus von 0,5 Prozent zu erzielen. Diese Hoffnungen haben sich zerschlagen. Die Managerin geht mittlerweile von einer stagnierenden bis leicht positiven Entwicklung in den USA aus. Zugleich setzt Giza weiter grosse Hoffnungen auf die baldige Einführung eines modernen Dialysegerätes auf dem US-Markt, das für eine schnellere und effizientere Blutwäsche sorgen soll. Die neue Maschine soll künftig mehr Schub in das dortige Geschäft bringen.