Der Krankenhausbetreiber und Medikamentenanbieter Fresenius beginnt im Zuge des Konzernumbaus mit dem Verkauf erster Geschäfte. Der Dax-Konzern veräussert in Peru seinen Anteil von 70 Prozent am Betreiber des Krankenhauses Clinica Ricardo Palma in der Hauptstadt Lima. Käufer sind bisherige Gesellschafter und andere lokale Investoren, wie Fresenius am Dienstag mitteilte. Der Verkauf soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Angaben zum Verkaufspreis wurden nicht gemacht.

31.10.2023 10:25