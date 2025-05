Kabi profitierte in dem Jahresviertel von florierenden Geschäften, insbesondere mit Biosimilars (biotechnologisch hergestellten Nachahmermedikamenten), aber auch von einem Zuwachs bei klinischer Ernährung und Medizintechnik. In der Krankenhaussparte Helios sorgten unter anderem steigende Fallzahlen in den Kliniken in Deutschland, positive Preiseffekte und eine hohe Auslastung in den spanischen Krankenhäusern für Wachstum. Wegen des Wegfalls der staatlichen Energiehilfen in Deutschland ging das operative Ergebnis von Helios jedoch leicht zurück.