In seinem Klinikgeschäft konnte Fresenius dank gestiegenen Behandlungszahlen und höheren Preisen ebenfalls beim Umsatz zulegen. Zugleich ging das operative Ergebnis in der Sparte leicht zurück. Der Konzern verwies hier auf den Wegfall der Energiehilfen im deutschen Klinikgeschäft, von denen Fresenius ein Jahr zuvor noch profitiert hatte. Umfangreiche Ergebnisbeiträge durch das Sparprogramm bei Helios Deutschland würden nun für das vierte Quartal erwartet. Einige Einsparungen dürften sich aber in das Jahr 2026 verschieben, hiess es. In den spanischen Kliniken hatten sich unterdessen trotz der saisonal üblichen Schwäche im Sommer die Margen im dritten Quartal verbessert.