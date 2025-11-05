In den drei Monaten bis Ende September verbuchte Fresenius einen Umsatzanstieg von drei Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro. Organisch - also ohne Wechselkurseffekte und Portfolioveränderungen - betrug das Plus sechs Prozent. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) verbesserte sich um vier Prozent auf 574 Millionen Euro, währungsbereinigt betrug das Plus sechs Prozent. Damit übertraf Fresenius die Erwartungen von Analysten. Ergebniseinbussen gab es jedoch im Klinikgeschäft, während Kabi mehr verdiente. Unter dem Strich erwirtschaftete Fresenius mit seinen beiden Standbeinen einen bereinigten Gewinn von 351 Millionen Euro nach 312 Millionen Euro vor einem Jahr./tav/stk
(AWP)