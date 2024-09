Wachstumschancen sieht Sen künftig in Geschäften, die in attraktiven Märkten unterwegs sind, hohe Eintrittsbarrieren und attraktive Profitpools haben und medizinisch relevant sind. «Also Geschäfte, die die Patientenreise in irgendeiner Form berühren», so der Manager. Ausserdem setzt Sen auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Krankenhäusern. In den Kliniken des Konzerns würden insgesamt 26 Millionen Patienten im Jahr behandelt. «Dieser Datenschatz ist unglaublich.»/he