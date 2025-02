Das Management um Konzernchef Michael Sen peilt in diesem Jahr ein organisches Umsatzplus von vier bis sechs Prozent an; das bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) soll zu konstanten Wechselkursen um drei bis sieben Prozent wachsen. Dazu soll auch ein Sparprogramm bei Helios beitragen, das in diesem Jahr sich mit rund 100 Millionen Euro positiv auf das Ergebnis im Tagesgeschäft der deutschen Kliniken auswirken soll. Beim Generikaanbieter Kabi hob Fresenius unterdessen seine Margenziele, nachdem dort die Profitabilität auch dank der Sparbemühungen zuletzt deutlich angestiegen war.