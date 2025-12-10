«Es kommt nicht in Frage, dass die Schweiz auf eine Digitalsteuer für Tech-Giganten oder auf den Schutz unserer Daten verzichtet, nur um den USA unter Präsident Donald Trump zu gefallen», unterstrich der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina auf Anfrage. Unter anderem müsse die mögliche Verpflichtung kritisch geprüft werden, 200 Milliarden Franken in die USA zu verlagern. «Niemand kann heute abschätzen, welche Risiken damit verbunden wären.»