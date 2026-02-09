Anstatt Fortschritte zu verteidigen, würden die Mittel für lebensrettende Programme gestrichen - Frauenorganisationen an vorderster Front, viele stünden vor der Schliessung, warnte Patten. Gleichzeitig seien die "Militärausgaben weiter in die Höhe geschnellt und haben mit 2,7 Billionen Dollar einen Rekordwert erreicht. Patriarchale Machtstrukturen investieren mehr in die Maschinerie des Krieges als in die Architektur des Friedens.