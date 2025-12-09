Es sei gut, dass an einem Kompromisspapier mit Ernsthaftigkeit gearbeitet werde, fügte er hinzu. Je weiter die Verhandlungen fortschreiten würden, desto kritischer und wichtiger würden die Fragen, die übrig blieben. «Dass die territorialen Fragen zu den schwierigsten gehören, das war von vornherein klar», fügte Wadephul hinzu. Am Ende würden nur die Ukrainer darüber entscheiden können, betonte er. «Dass ihnen diese Entscheidungen nicht leicht fallen werden, das liegt auch vollkommen auf der Hand.»