Mladenow: Verifizierung statt Vertrauen

Mladenow betonte in dem Gespräch mit N12, Ziel des Plans sei es, dass der Gazastreifen nie wieder eine Bedrohung für Israel darstellen werde und sich das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 nie wiederholen könne. Erst nach einer verifizierten Übergabe der Waffen durch die bewaffneten Fraktionen im Gazastreifen, darunter auch Hamas, werde von Israel ein Truppenabzug erwartet. Gegenwärtig fordere man Israel lediglich dazu auf, nicht über die sogenannte «gelbe Linie» hinaus weiter in den Gazastreifen vorzudringen. Israelische Soldaten dürften ausserdem nur im Falle einer echten Bedrohung schiessen.