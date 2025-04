CDU-Chef Merz soll am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden. Merz hatte am Montag auf einem Kleinen CDU-Parteitag erklärt, es würden ab dem Tag eins einer neuen Regierung die Staatsgrenzen noch besser kontrolliert und Zurückweisungen in grösserem Umfang durchgeführt werden. In der EU werde man einen sehr viel restriktiveren Kurs unterstützen.