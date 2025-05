Dobrindt will sofort Grenzkontrollen verschärfen

Besonders grosse Aufmerksamkeit wird in den ersten Tagen bekommen, was der designierte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) zur Eindämmung der irregulären Migration angekündigt hat. «Die ersten Entscheidungen werden nach Amtsantritt an diesem Mittwoch getroffen. Dazu werden die Grenzkontrollen hochgefahren und die Zurückweisungen gesteigert», hatte der CSU-Politiker der «Bild am Sonntag» gesagt.