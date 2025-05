Welche Daten will Meta nutzen?

Meta will alle öffentlich verfügbaren Informationen verwenden. Dazu gehören etwa die Angaben, die Nutzende von Facebook und Instagram auf ihren Profilen über sich selbst machen, sowie Posts, Fotos, Videos, Kommentare unter anderen Einträgen und Reaktionen wie Likes. «Öffentlich» bedeutet in diesem Fall, dass die Sichtbarkeit der Inhalte nicht bereits in den Profileinstellungen eingeschränkt ist. Zudem will Meta nach eigenen Angaben nur Informationen von Volljährigen verwenden.