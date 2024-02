EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Rishi Sunak hatten die Vereinbarung vor einigen Tagen am Telefon besprochen. Die konservative Regierung in London sieht das Abkommen als weiteren Schritt bei ihrem Versprechen, die irreguläre Migration mit kleinen Booten über den Ärmelkanal zu stoppen. Dazu hat sie bereits scharfe Gesetze beschlossen und will unter anderem alle Menschen, die unerlaubt in Grossbritannien ankommen, ohne Rücksicht auf persönliche Umstände nach Ruanda abschieben. Dagegen droht aber Widerstand in der zweiten Parlamentskammer./bvi/DP/zb