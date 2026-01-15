Die meistgenutzte Migrationsroute in die EU bleibt demnach der zentrale Mittelmeerraum, auf den 2025 ein knappes Drittel aller irregulären Grenzübertritte entfielen. Häufig wurde auf dieser Route der Weg von Libyen nach Italien gewählt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es hier kaum eine Veränderung: 66 328 Versuche, über das Mittelmeer in die EU zu kommen, verzeichnete Frontex 2025 - ein Prozent weniger als im Vorjahr.