«Mit tiefer Trauer haben wir vom Tod von Willy Strothotte erfahren», erklärte Glencore am Freitag in einer Stellungnahme. «In seiner langjährigen Tätigkeit - zunächst als CEO und später als Verwaltungsratspräsident von Glencore - hat er das Unternehmen massgeblich geprägt. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. Wir sprechen ihnen unser aufrichtiges Beileid aus.»