Der Verwaltungsrat bezeichnete die Nachfolge als sorgfältig vorbereitet und Teil der langfristigen Führungsplanung. Verwaltungsratschef Jan Carlson verwies auf die technische Expertise und internationale Erfahrung des künftigen Chefs. Narvinger ist seit 1997 bei Ericsson tätig und bekleidete beim Konzern Führungspositionen in den Geschäftseinheiten Europas und Lateinamerikas sowie in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktmanagement und Vertrieb. Zuletzt lenkte er den Bereich Networks sowie zuvor Cloud Software and Services.
Sein Vorgänger Ekholm hatte Ericsson seit 2017 neu ausgerichtet. In seiner Amtszeit steuerte der Manager den Konzern durch eine Phase schwacher Nachfrage nach Telekommunikationsausrüstung, nachdem die erwarteten Investitionen in den Ausbau von 5G-Netzen weitgehend ausgeblieben waren. Im vergangenen Jahr kündigte er ein Programm zum Abbau von Arbeitsplätzen und zur Senkung der Kosten an./tav/jha/
(AWP)