Die Emission sei in einem anspruchsvollen Umfeld bei bestehenden und neuen Anlegern auf grosses Interesse gestossen, teilte Fundamenta am Donnerstag mit. Der Erlös werde für gezielte Investitionen in laufende und geplante Entwicklungen sowie für den Portfolioausbau verwendet. 147 Vorsorgeeinrichtungen nahmen laut weiteren Angaben an der Emission teil. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.