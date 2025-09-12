Mittlerweile habe sich der Anlegerkreis zudem auf 175 Vorsorgeeinrichtungen vergrössert, hiess es in der Mitteilung. Mit der Kapitalerhöhung sei eine solide Grundlage für das weitere Wachstum der Stiftung geschaffen worden.
Den Erlös will die Anlagestiftung für Akquisitionen und Investitionen in laufende Entwicklungsprojekte einsetzen. Trotz eines komplexen Marktumfeldes sehe man attraktive Chancen, wird Geschäftsführer Ricardo Ferreira zitiert.
Per Ende Juni umfasst die Anlagegruppe Swiss Real Estate insgesamt 52 Liegenschaften, darunter 47 Bestandsliegenschaften und fünf Entwicklungsprojekte. Der Bilanzwert des gesamten Immobilienportfolios beträgt 1,032 Milliarden Franken.
sc/cg
(AWP)