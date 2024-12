Die Fundamenta Group Investment Foundation hat für ihre Anlagegruppe «Swiss Real Estate» die siebte Kapitalaufnahme unter Dach und Fach gebracht. Per 9. Dezember wurden Zeichnungen im Umfang von 158,2 Millionen Franken entgegengenommen, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst. Damit seien die Erwartungen übertroffen worden.