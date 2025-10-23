Die Immobiliengesellschaft Fundamenta Real Estate kündigt am Donnerstag eine Kapitalerhöhung mit einem Zielvolumen von rund 50 Millionen Franken an. Bei starker Nachfrage kann diese auf bis zu 73 Millionen erhöht werden. Im Rahmen der Transaktion werden bis zu 2,94 Millionen neue Aktien zu einem Bezugspreis von 17 Franken je Aktie ausgegeben.