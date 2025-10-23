Das Bezugsverhältnis beträgt 7 zu 1, teilte Fundamenta am Donnerstag in einem Communiqué mit. Dabei habe sich die Gesellschaft bereits vorab Investitionsverpflichtungen in Höhe von 41,9 Millionen Franken gesichert, was auch der Mindestgrösse der Kapitalerhöhung entspreche. Ein Bezugsrechtshandel finde nicht statt. Zudem wurde eine Verkaufssperre von 180 Tagen vereinbart.
Der Nettoerlös soll vorrangig für Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte Neuakquisitionen, zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke verwendet werden.
ra/cg
(AWP)