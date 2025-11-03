Fundamenta behalte sich nun die Option vor, die Erhöhungsoption auf bis zu 73 Millionen Franken auszuschöpfen, hiess es in der Mitteilung weiter. Investoren könnten weiterhin Zeichnungsaufträge für nicht bezogene Aktien bis zum (morgigen) 4. November abgeben. Im Vorfeld hatte Fundamenta bereits Investitionsverpflichtungen in Höhe von 41,9 Millionen Franken gesichert.