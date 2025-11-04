Aufgrund der hohen Nachfrage seitens Investoren habe Fundamenta Real Estate von der Erhöhungsoption Gebrauch gemacht, hiess es weiter. Am Montag hatte die Gesellschaft noch gemeldet, dass ein Tag vor Ablauf der Frist bereits das Zielvolumen der Kapitalerhöhung von 50 Millionen Franken übertroffen worden sei.
Den Nettoerlös der Kapitalerhöhung von rund 66,7 Millionen Franken will das Unternehmen laut den Angaben primär zur Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte Neuakquisitionen von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften, zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke verwenden.
mk/
(AWP)