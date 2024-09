Mieteinnahmen ziehen leicht an

Der Nettomietertrag stieg in den ersten sechs Monaten 2024 leicht um 0,4 Prozent auf 20,7 Millionen Franken an, dies obwohl im Berichtszeitraum unter anderem eine Liegenschaft in Berikon verkauft wurde. Dabei hat sich die Leerstandsquote per Ende Juni leicht auf 1,6 Prozent nach 1,3 Prozent in der Vorjahresperiode verschlechtert.