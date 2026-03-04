Merz und Trump können miteinander

Ein «sehr erfolgreicher Mann», ein «ausgezeichneter Anführer», der einen «grossartigen Job» mache -wie schon beim Antrittsbesuch im Juni vergangenen Jahres umschmeichelte Trump den Kanzler. Und er sagte, was er besonders gut an ihm findet: Dass er «ziemlich das Gegenteil» seiner Vorvorgängerin Angela Merkel (CDU) ist, mit der Trump es in seiner ersten Amtszeit zu tun hatte. Deutschland war damals Trumps Lieblingsgegner, weil es billiges russisches Gas über die Nord-Stream-Pipeline bezog, nicht genug fürs Militär ausgeben wollte und Hunderttausende Flüchtlinge ins Land liess. Bei Merz sei das nun anders, sagt er.