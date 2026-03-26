Intensiver Raketenbeschuss Israels aus dem Iran: In fünf Wellen binnen rund zwei Stunden flogen am Morgen nach Militärangaben iranische Geschosse auf den jüdischen Staat. In zahlreichen Gebieten Israels - darunter im Grossraum Tel Aviv, Jerusalem sowie im Norden des Landes - gab es Raketenalarm. Nach Angaben von Armee und Rettungskräften kam es an mehreren Orten zu Einschlägen. Berichte zu Verletzten gab es zunächst nur von einem Einschlagsort in einer arabischen Ortschaft östlich von Tel Aviv. Auch vom Libanon aus gab es in der Nacht und am Morgen erneut Beschuss des israelischen Nordens./le/DP/zb