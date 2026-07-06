Die Aktie sprang am Montag in London auf den höchsten Stand seit 2022. Zuletzt ging es um zehn Prozent auf 615 Pence nach oben. In den vergangenen drei Monaten hatte das Papier mehr als die Hälfte an Wert gewonnen. So war Castlelake erstmals Ende Mai an die Briten herangetreten. Jedoch blieb die Aktie noch am Freitag mit rund 558 Pence unter den bisher vorgelegten Angeboten, die von 5,60 Pfund bis 6,50 Pfund je Aktie reichten.