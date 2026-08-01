«Neutralität ist kein Selbstzweck»

Diese Geduld bedürfe auch die Neutralität, sagte er mit Hinsicht auf die Neutralitätsinitiative, über die im September abgestimmt wird. Entscheidend für ihn sei: «Unsere Neutralität ist kein Selbstzweck.» Vielmehr sei sie ein Mittel für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Sie bedeute, hinzuschauen und handeln zu können, wenn die Schweiz gebraucht werde.