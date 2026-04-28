REAKTIONEN: Nachdem die Aktien an der Börse stark abgesackt waren, haben sich die Gemüter im Tagesverlauf wieder etwas beruhigt. Gegen Mittag notierten die Papiere bei 111,12 Franken zwar immer noch um 2,6 Prozent tiefer. Im frühen Handel ging es aber zunächst bis auf 108,24 Franken abwärts. Die meisten Analysten zeigten sich von dem stark negativen Generika-Einfluss überrascht, lenkten aber gleichzeitig den Blick auf wichtige Pipeline-Daten in den kommenden Monaten. Diese könnten die weitere Richtung dann massgeblich positiv beeinflussen.