REAKTIONEN: Die Aktien sackten am Dienstag an der Börse zunächst stark ab, und es ging im frühen Handel bis auf 108,24 Franken abwärts. Im Tagesverlauf beruhigten sich die Gemüter aber wieder etwas, und am Ende schlossen die Papiere sogar im Plus um 0,6 Prozent bei 114,72 Franken. Die meisten Analysten zeigten sich von dem stark negativen Generika-Einfluss überrascht, lenkten aber gleichzeitig den Blick auf wichtige Pipeline-Daten in den kommenden Monaten. Diese könnten die weitere Richtung dann massgeblich positiv beeinflussen.