Hunderttausende Menschen sind am Wochenende in Deutschland gegen rechts und für die Demokratie auf die Strasse gegangen. In München brach der Organisator eine Demonstration gegen rechts mit mindestens 80'000 Menschen wegen Überfüllung ab. Die Sicherheit der Teilnehmer sei nicht mehr zu gewährleisten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Veranstalter sprach sogar von 250'000 Demonstrierenden. Zehntausende Menschen gingen auch in vielen anderen Orten auf die Strasse, etwa in Köln und Bremen.

21.01.2024 17:46