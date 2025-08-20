Währungsverluste wie nie zuvor

Unter Druck geriet dagegen die Profitabilität. Beim Betriebsergebnis legte Emmi zwar leicht auf 145 Millionen Franken zu, doch sank die EBIT-Marge von 7,0 auf 6,4 Prozent. Ohne negative Fremdwährungseffekte sowie Effekte aus dem Kauf von Mademoiselle Desserts hätte die Marge dem Vorjahreswert entsprochen. Unter dem Strich fiel der Reingewinn mit 97 Millionen Franken um knapp 7 Prozent tiefer aus.