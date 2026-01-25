In den Augen des Initiativkomitees hingegen würde mit der Gebührenreduktion allen Bürgerinnen und Bürgern «mehr zum Leben» bleiben, wie das Komitee Mitte Januar an seiner Medienkonferenz zur Abstimmung darlegte. Mit der Vorlage sollen die Gebühren für Radio- und Fernsehen von jährlich 335 Franken pro Haushalt auf 200 Franken gesenkt werden. Unternehmen sollten gänzlich von der Abgabe befreit werden.