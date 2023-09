Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones will mit einem Personalwechsel eine baldige Rückkehr in die Dax -Indexfamilie gewährleisten. Neuer Vorsitzender des Prüfungs- und Risikomanagementausschusses im Aufsichtsrat wird Matthias Winkler, wie Krones am Dienstag mitteilte.

19.09.2023 08:19