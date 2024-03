Meyer Burger hat die Investitionen in den USA bereits vor einigen Jahren in die Wege geleitet. So soll die Produktion im neuen Werk in Goodyear im US-Bundesstaat Arizona planmässig im zweiten Quartal 2024 starten. Der Ramp-up der Zellproduktion in Colorado Springs soll gegen Ende 2024 beginnen. Ein positiver Cashflow aus dem Nordamerika-Geschäft sei bereits ab 2026 möglich, sagte Erfurt gegenüber AWP.