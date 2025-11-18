Damit kommt die Landwirtschaft auf ein Netto-Einkommen von geschätzt 3,2 Milliarden Franken. Das sind laut dem Bundesamt für Statistik fast 11 Prozent mehr als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Es ist die Entschädigung für die Arbeit und das produktive Vermögen, also Kapital und Boden der Bauernbetriebe.