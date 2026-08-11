Für US-Präsident Donald Trump scheint das Ringen um eine Öffnung der Strasse von Hormus gemessen an seinen jüngsten Äusserungen beendet zu sein. Nach einer Minenräumung sei die Meerenge für Schiffe wieder befahrbar und werde «zu 100 Prozent» von den USA kontrolliert, sagte er im Weissen Haus. Gelegentlich lege der Iran zwar eine Mine ab, die werde dann aber gefunden und unschädlich gemacht. Darüber hinaus verlangte Trump Entschädigungszahlungen von der Führung in Teheran.