In dem Verzeichnis finden sich höchst sensiblen Informationen mit Angaben zu den wirtschaftlich berechtigten Personen von Rechtsträgern. Auf der Liste steht, wer etwa hinter einer Firma oder einer Stiftung steht, wem also Unternehmen oder Konten gehören. Die Daten umfassten Personalien, Staatsangehörigkeit und Wohnsitzland, erklärte Martin Alge, Leiter des Amts für Justiz, an einer Pressekonferenz. Die Daten sollten darum vertraulich bei den Behörden bleiben.